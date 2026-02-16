Подорожчання продуктів в Одесі відчули мешканці міста, адже середні цінники в лютому зросли порівняно з січнем.

Подорожчання продуктів в Одесі стало особливо помітним на прикладі хліба, м’ясних та молочних товарів, повідомляє Politeka.

Про подорожчання продуктів в Одесі свідчать дані з офіційного сайту Мінфіну. Наприклад, середня ціна на хліб житній Столичний (950 гр) піднялася до 46,50 грн, тоді як у січні вона становила 44,95 грн. У Metro цінники залишилися на рівні 46,50 грн.

М’ясна продукція також виросла в ціні. Так, буженина Ятрань (1 кг) у середньому коштує 736,87 грн. У магазинах Megamarket її ціна становить 635,40 грн, у Metro – 826,20 грн, а у Novus – 749 грн.

Для порівняння, середньомісячна вартість у січні 2026 року складала 708,67 грн. Ці коливання пов’язані зі зменшенням виробництва та підвищенням собівартості через зростання цін на корми, електроенергію та оплату праці.

Подорожчання продуктів в Одесі торкнулося і молочного відділу. Сметана Простонаше 20% (340 гр) виросла до 67,70 грн, тоді як середня ціна у січні становила 60,67 грн.

У Megamarket вартість наразі становить 70,30 грн, у Metro – 62,50 грн, а у Novus – 70,30 грн. Зростання цінників на молочну продукцію обумовлене високими витратами виробників та перебоями з електропостачанням, які змушують застосовувати генератори.

Основними причинами підняття цінників експерти називають війну, що скорочує поголів’я худоби та птиці, логістичні складнощі та ризики транспортування, а також підвищення цін на газ для теплиць.

Таким чином, зміни в цінниках вже стали помітними у повсякденному житті мешканців і це створює додаткове навантаження на сімейні бюджети.

