Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области продолжается, если совокупный доход на одного получателя в семье не превышает определенную сумму.

Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области можно получить части переселенцев, однако стоит знать обо всех нюансах получения выплат в 2026 году, пишет Politeka.net.

Об этом говорится на сайте Минсоцполитики.

В Одесской области денежную помощь для ВПЛ на проживание продолжают получать лица с инвалидностью I–III групп, семейства с детьми до 18 лет, а в случае обучения детей — до достижения ими 23 лет, а также семьи, в состав которых входят исключительно нетрудоспособные лица и другие социально уязвимые категории.

Кроме того, были внесены ряд важных изменений в порядок назначения пособия на проживание для внутренне перемещенных лиц. В частности:

наличие сбережений на депозитных счетах в сумме свыше 100 тысяч гривен больше не является основанием для отказа в выплатах детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, а также детям, в отношении которых установлен факт отсутствия родительской опеки и временно пребывающих в семьях родственников, знакомых, в приемных семьях или детских;

если трудоспособное лицо, не работавшее и потерявшее право на пособие, в течение того же шестимесячного периода зарегистрировалось в центре занятости как безработное или официально трудоустроившееся, выплату пособия возобновляется. Начисление возобновляется с месяца, в котором человек начал работать или стал на учет в службе занятости.

В то же время пособие на проживание ВПЛ продолжается, если среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи в течение трехмесячного периода (за который учитываются доходы на момент продления выплаты) не превышает четырех размеров прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

С 1 января 2026 размер прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, вырос до 2 595 гривен. Это значит, что пособие продолжается, если совокупный доход на одного получателя в семье не превышает 10380 гривен.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе: как получить важную поддержку.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Одесской области: кто ее получит.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Одесской области: какие цены действуют.