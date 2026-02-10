Планируемые масштабные ремонтные и профилактические работы на электросетях в Запорожье.

Графики отключения света в Запорожье на 11 февраля охватят десятки улиц города из-за важных работ, которые будут проводить энергетики, пишет Politeka.net.

Информацию предоставили в «Запорожьеоблэнерго» .

Планируемые масштабные ремонтные и профилактические работы на электросетях в Запорожье. Поэтому энергетики подготовили графики временных отключений электроэнергии, которые вводятся на 11 февраля.

Из-за планового ремонта электрооборудования с 8 до 24 часов (16 часов подряд) не будет электричества по адресам:

Видома (Центральна) — № 11, 9, 20а, 7, 18–24

Донецька — № 10–18, 13, 14а, 16а, 21–29, 24, 32стр, 33стр, 3, 5–9, 8–16, 16а, 20, 4

Зелена — № 16–24, 17–25, 1–5, 4–6, 10, 39, 7а, 7б, 7в, 6в, 8, 27–31, 33, 7, 2

Краевыдна (Ленська) — № 19, 19 буд.3, 20, 25, 20б, 20а-2, 18є, 20а(18,19), 20а(20), 20а(21), 20а(д39,14,24), 20Акв-1, 2, 18Н, 5

Лоцманська (Котельныкова) — № 11, 16, 18, 21, 5–7, 12–22, 1, 1а, 2

Набережна — № 19, 17д, 17б, 17в, 19а

Правобережна (40 рокив Жовтня) — № 2, 3, 4, 5, 13

Розвагы — № 12, 17–19, 19/1, 16, 21–25, 27а, 27б, 28а, 34, 25а, 28, 27

Санаторна — № 21, 26

Сильська — № 16–28, 28–34, 28а

Ювилейна — № 18, 18а, 20, 20а

С 8 до 17 часов в Запорожье также будут действовать графики отключения света. Они охватят дома на улицах:

Будынок видпочынку — № 1–27, 2–18, 32, 33

Заповидна — № 17–19

Лисныцтво — № 1–9, 2–12, 14

Набережна — № 1–11, 2–10, 14, 45, 189

Наукове мистечко — № 19/66, 2, 20/64, 25/62, 21, 22/70, 27, 28/38, 29/60, 26, 32, 46, 48/44, 49, 52, 66, 30/56, 33/54, 53, 59

Овочивництва — № 1–30

Сич — № 3

о. Хортыця — № 40, 53, 54, 55, 43, 72, 76, 77, 91, 190, 52

Садивныцтва — № 12, 3, 7, 11, 15, 33, 187, 4–6, 19–29, 37–43, 18–24, 30–42

С 09:30 до 15:30 часа будут продолжаться ограничения по ряду адресов:

Перспектывна — № 3, 5, 7

Финальна — № 2, 6

Фундаментальна — № 3

шоссе Пивничне — № 22Д

Энергетики рекомендуют заранее проверять актуальные графики отключения света в Запорожье, планировать свое время с учетом возможных перерывов в электроснабжении.

