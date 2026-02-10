Заплановані масштабні ремонтні й профілактичні роботи на електромережах в Запоріжжі.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 11 лютого охоплять десятки вулиць міста через важливі роботи, що будуть проводити енергетики, пише Politeka.net.

Інформацію надали в «Запоріжжяобленерго».

Заплановані масштабні ремонтні й профілактичні роботи на електромережах в Запоріжжі. Через це енергетики підготували графіки тимчасових відключень електроенергії, які вводяться на 11 лютого.

Через плановий ремонт електрообладнання з 8 до 24 години (16 годин поспіль) не буде електрики за адресами:

Відома (Центральна) — № 11, 9, 20а, 7, 18–24

Донецька — № 10–18, 13, 14а, 16а, 21–29, 24, 32стр, 33стр, 3, 5–9, 8–16, 16а, 20, 4

Зелена — № 16–24, 17–25, 1–5, 4–6, 10, 39, 7а, 7б, 7в, 6в, 8, 27–31, 33, 7, 2

Краєвидна (Ленська) — № 19, 19 буд.3, 20, 25, 20б, 20а-2, 18є, 20а(18,19), 20а(20), 20а(21), 20а(д39,14,24), 20Акв-1, 2, 18Н, 5

Лоцманська (Котельникова) — № 11, 16, 18, 21, 5–7, 12–22, 1, 1а, 2

Набережна — № 19, 17д, 17б, 17в, 19а

Правобережна (40 років Жовтня) — № 2, 3, 4, 5, 13

Розваги — № 12, 17–19, 19/1, 16, 21–25, 27а, 27б, 28а, 34, 25а, 28, 27

Санаторна — № 21, 26

Сільська — № 16–28, 28–34, 28а

Ювілейна — № 18, 18а, 20, 20а

З 8 до 17 години в Запоріжжі також будуть діяти графіки відключення світла. Вони охоплять будинки на вулицях:

Будинок відпочинку — № 1–27, 2–18, 32, 33

Заповідна — № 17–19

Лісництво — № 1–9, 2–12, 14

Набережна — № 1–11, 2–10, 14, 45, 189

Наукове містечко — № 19/66, 2, 20/64, 25/62, 21, 22/70, 27, 28/38, 29/60, 26, 32, 46, 48/44, 49, 52, 66, 30/56, 33/54, 53, 59

Овочівництва — № 1–30

Січ — № 3

о. Хортиця — № 40, 53, 54, 55, 43, 72, 76, 77, 91, 190, 52

Садівництва — № 12, 3, 7, 11, 15, 33, 187, 4–6, 19–29, 37–43, 18–24, 30–42

З 09:30 до 15:30 години триватимуть обмеження на низці адрес:

Перспективна — № 3, 5, 7

Фінальна — № 2, 6

Фундаментальна — № 3

шосе Північне — № 22Д

Енергетики рекомендують заздалегідь перевіряти актуальні графіки відключення світла в Запоріжжі, планувати свій час з урахуванням можливих перерв в електропостачанні.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: як знайти дім.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: українцям пообіцяли нову виплату, скільки можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області: жителі помітили значне зростання цін.