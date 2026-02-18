Начисляют ежемесячное пособие для ВПЛ в Одесской области, а закон определяет, кому выплаты продолжают

Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области продолжит поступать переселенцам в 2026 году, однако еще появится новая выплата.

Рассказываем, что об этом известно.

Начисляют ежемесячное пособие переселенцам и именно законодательство определяет, кому выплаты продолжают, а кому могут отказать. Размер выплат для ВПЛ в 2026 году:

2000 грн на взрослого;

3000 грн на ребенка и для лиц с инвалидностью.

Помощь назначается на каждого члена семьи, официально имеющего статус ВПЛ и внесенный в Единую информационную базу. Выплата продлевается сразу на шесть месяцев, но при условии, что семья проходит проверку доходов. В 2026 году ориентиром является прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, по состоянию на 1 января - 2595 грн.

Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области в 2026 году продолжится, но при условии, что совокупный доход в расчете на одного человека за последние три месяца не будет превышать четыре таких минимума, то есть 10 380 грн. Если доход больше, то помощь на следующий период не продолжают.

В то же время, в этом же постановлении № 332 предусмотрены категории, которым выплату продлевают независимо от доходов.

Кто из переселенцев может получать выплаты в 2026 году вне зависимости от дохода:

пенсионеры, если их пенсия не превышает те же 10 380 грн;

люди с инвалидностью I и II группы;

дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, до 23 лет;

приемные родители, родители-воспитатели и опекуны.

Отдельной новацией 2026 стала специальная помощь для детей-переселенцев. Народный депутат Сергей Козырь сообщил, что с февраля 2026 года планируется возобновление ежемесячного пособия в размере 3 000 гривен на аренду жилья для детей ВПЛ.

По его словам, ее охватят более 400 тысяч детей по всей Украине, а общая потребность в финансировании составляет около 7 млрд гривен. Необходимые средства планируют привлечь за счет перераспределения ресурсов из программ, которые фактически не работали или были минимально использованы.

Особенностью этой помощи является то, что она будет предоставляться вне зависимости от дохода семьи. Право на нее возникает исключительно из-за статуса ребенка как внутренне перемещенного лица.

После окончательного оформления соответствующих решений Кабинета Министров, эта инициатива будет закреплена отдельными правительственными постановлениями, которые дополнят действующий порядок социальной поддержки переселенцев.

Источник: Факты ICTV.

