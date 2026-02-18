Нараховують щомісячну грошову допомогу для ВПО в Одеській області, а закон визначає, кому виплати продовжують

Грошова допомога для ВПО в Одеській області продовжить надходити переселенцям у 2026 році, проте ще з'явиться нова виплата, пише Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Нараховують щомісячну допомогу переселенцям, а закон визначає, кому виплати продовжують, а кому можуть відмовити. Розмір виплат для ВПО у 2026 році:

2 000 грн на дорослого;

3 000 грн на дитину та для осіб з інвалідністю.

Допомога призначається на кожного члена сім’ї, який офіційно має статус ВПО та внесений до Єдиної інформаційної бази. Виплата подовжується одразу на шість місяців, але за умови, що сім’я проходить перевірку доходів. У 2026 році орієнтиром є прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, станом на 1 січня — 2595 грн.

Грошова допомога для ВПО в Одеській області у 2026 році продовжиться, але за умов, якщо сукупний дохід у розрахунку на одну людину за останні три місяці не перевищуватиме чотири таких мінімуми, тобто 10 380 грн. Якщо дохід більший, то допомогу на наступний період не продовжують.

Водночас у цій же постанові № 332 передбачено категорії, яким виплату подовжують незалежно від доходів.

Хто з переселенців може отримувати виплати у 2026 році незалежно від доходу:

пенсіонери, якщо їхня пенсія не перевищує ті самі 10 380 грн;

люди з інвалідністю I та II групи;

діти з інвалідністю до 18 років;

діти-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування, до 23 років;

прийомні батьки, батьки-вихователі та опікуни.

Окремою новацією 2026 року стала спеціальна виплата для дітей-переселенців. Народний депутат Сергій Козир повідомив, що з лютого 2026 року планується відновлення щомісячної допомоги у розмірі 3 000 гривень на оренду житла для дітей ВПО.

За його словами, виплати охоплять понад 400 000 дітей по всій Україні, а загальна потреба у фінансуванні становить близько 7 млрд гривень. Необхідні кошти планують залучити за рахунок перерозподілу ресурсів із програм, які фактично не працювали або були використані мінімально.

Особливістю цієї допомоги є те, що вона надаватиметься незалежно від доходу сім’ї. Право на виплату виникає виключно через статус дитини як внутрішньо переміщеної особи.

Після остаточного оформлення відповідних рішень Кабінету Міністрів ця ініціатива буде закріплена окремими урядовими постановами, що доповнять чинний порядок соціальної підтримки переселенців.

Джерело: Факти ICTV.

