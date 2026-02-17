Робота для пенсіонерів у Києві доступна в різних сферах.

Робота для пенсіонерів у Києві зосереджена насамперед у транспортному та виробничому сегментах, де компанії охоче залучають фахівців старшого віку з практичним досвідом, передає Politeka.

Про це свідчать актуальні вакансії на сайті work.ua, які передбачають офіційне працевлаштування, стабільну оплату та соціальні гарантії. Роботодавці зазначають, що цінують відповідальність, дисципліну й надійність таких кандидатів.

Зокрема, компанія «Веолія Україна» відкрила набір водіїв категорії C. Оплата коливається від 34 до 50 тисяч гривень і залежить від обраного графіка. Працівникам пропонують медичне страхування, оплачуване навчання, а для приїжджих — житло без додаткових витрат.

Робочі зміни проходять на спеціалізованій техніці MAN або Mercedes у складі екіпажу з вантажниками. Окрему увагу приділяють дотриманню норм безпеки та технічному стану транспорту.

Крім того, робота для пенсіонерів у Києві доступна у сфері міжміської логістики. Перевізники шукають водіїв категорії B для рейсів на Mercedes Sprinter із заробітком близько 30–32 тисяч гривень. Завдання обмежуються перевезенням товарів без завантаження.

Також варто зауважити, що альтернативу пропонує виробнича компанія «Паперовий Змій-ОПТ». Підприємство запрошує працівників на ручну поклейку паперових пакетів із оплатою до 30 тисяч гривень. Новачкам забезпечують інструктаж і комфортні умови на місці.

Отже, столичний ринок праці демонструє, що вік не є перешкодою для зайнятості, а досвід і відповідальність залишаються затребуваними у різних галузях.

