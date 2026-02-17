Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области дополняется гуманитарной помощью, предоставляемой в городских центрах.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области предоставляют через сеть местных приютов и онлайн-платформу «Прихисток», сообщает Politeka.

Координацией помощи переселенцам занимается областной контактный центр, работающий круглосуточно. Как отмечают в ОВА, консультации доступны по номеру 0800502230.

Отдельно действуют горячие линии для оперативного подбора вариантов размещения. В регионе отвечают по телефонам 066 673 53 03, 050 692 74 31 и 066 656 87 27, а для жителей Кременчуга работает номер 0 800 33 22 21.

Всем прибывшим в регион необходимо пройти регистрацию и получить справку внутренне перемещенного лица.

Оформление документов проводят управление социальной защиты, центры предоставления административных услуг или электронный сервис Действие. Для жителей Полтавы открыты точки приема в Киевском районе по улице Степана Халтурина, 13, в Шевченковском - на Ивана Мазепы, 30, и в Подольском - на Гаевого, 3.

Специалисты также выезжают непосредственно к людям, временно разместившимся в учебных заведениях, чтобы упростить процедуру учета.

Поддержка переселенцев не ограничивается только расселением. Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области дополняется гуманитарной помощью, предоставляемой в городских центрах. Там можно получить одежду, обувь, постельные принадлежности, средства гигиены и детское питание.

В частности, пункт «Теплая кофта» по улице Небесной Сотни, 17 работает ежедневно с 10:00 до 17:00, а благотворительный фонд «Каритас Полтава» на Филиппа Орлика, 20/1 принимает посетителей в будни с 10:00 до 15:00.

