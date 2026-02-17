Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області доповнюється гуманітарною допомогою, яку надають у міських центрах.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області надають через мережу місцевих прихистків і онлайн-платформу «Прихисток», повідомляє Politeka.

Координацією допомоги переселенцям займається обласний контактний центр, який працює цілодобово. Як зазначають в ОВА, консультації доступні за номером 0 800 502 230.

Окремо діють гарячі лінії для оперативного підбору варіантів розміщення. У регіоні відповідають за телефонами 066 673 53 03, 050 692 74 31 та 066 656 87 27, а для мешканців Кременчука працює номер 0 800 33 22 21.

Усім, хто прибув до регіону, необхідно пройти реєстрацію та отримати довідку внутрішньо переміщеної особи.

Оформлення документів проводять управління соціального захисту, центри надання адміністративних послуг або електронний сервіс «Дія». Для жителів Полтави відкриті точки прийому у Київському районі на вулиці Степана Халтуріна, 13, у Шевченківському — на Івана Мазепи, 30, та у Подільському — на Гайового, 3.

Фахівці також виїжджають безпосередньо до людей, які тимчасово розмістилися в навчальних закладах, щоб спростити процедуру обліку.

Зокрема, пункт «Тепла кофта» на вулиці Небесної Сотні, 17 працює щодня з 10:00 до 17:00, а благодійний фонд «Карітас Полтава» на Пилипа Орлика, 20/1 приймає відвідувачів у будні з 10:00 до 15:00.

