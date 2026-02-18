Денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Полтавской области расширяет доступ к современной диагностике.

Денежная помлщь на проверку здоровья для пенсионеров в Полтавской области заработало в начале 2026 года и предусматривает финансирование профилактических медицинских обследований для людей постарше, сообщает Politeka.

Программа включает диагностику сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и психических расстройств, что позволяет выявлять риски на ранних этапах.

Инициативу запустила премьер-министр Юлия Свириденко в рамках государственного проекта "Скрининг здоровья 40+". Она предусматривает персональное приглашение через приложение "Дія" на 30-й день после дня рождения для граждан от 40 лет.

После подтверждения участия на «Дія.Картку» засчитывают 2000 гривен, которые можно использовать исключительно для скрининговых процедур в медицинских учреждениях, отвечающих стандартам Минздрава и НСЗУ.

Для пенсионеров, не пользующихся цифровыми сервисами, доступно оформление через банки или центры предоставления административных услуг. Перечень государственных, коммунальных и частных заведений будет обнародован в ближайшее время.

Бюджет программы на 2026 составляет 10 миллиардов гривен. Министерство здравоохранения и НСЗУ контролируют качество услуг и своевременное начисление средств.

Правительство отмечает, что денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Полтавской области расширяет доступ к современной диагностике, позволяет выявлять риски вовремя и поддерживает активный образ жизни.

Специалисты советуют пожилым людям заранее ознакомиться с перечнем процедур, подготовить необходимые документы и планировать обследование, чтобы максимально эффективно воспользоваться государственной поддержкой.

Новым участникам программы рекомендуют обращаться в местные центры социальных услуг для получения консультаций по оформлению и доступным процедурам.

