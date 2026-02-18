Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Полтавській області розширює доступ до сучасної діагностики.

Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Полтавській області запрацювала на початку 2026 року та передбачає фінансування профілактичних медичних обстежень для людей старшого віку, повідомляє Politeka.

Програма охоплює діагностику серцево-судинних захворювань, цукрового діабету другого типу та психічних розладів, що дозволяє виявляти ризики на ранніх етапах.

Ініціативу запустила прем’єр-міністр Юлія Свириденко в межах державного проєкту «Скринінг здоров’я 40+». Вона передбачає персональне запрошення через застосунок «Дія» на 30-й день після дня народження для громадян від 40 років.

Після підтвердження участі на «Дія.Картку» зараховують 2000 гривень, які можна використати виключно для скринінгових процедур у медичних закладах, що відповідають стандартам МОЗ та НСЗУ.

Для пенсіонерів, які не користуються цифровими сервісами, доступне оформлення через банки або центри надання адміністративних послуг. Перелік державних, комунальних та приватних закладів буде оприлюднено найближчим часом.

Бюджет програми на 2026 рік складає 10 мільярдів гривень. Міністерство охорони здоров’я та НСЗУ контролюють якість послуг і своєчасне нарахування коштів.

Уряд наголошує, що грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Полтавській області розширює доступ до сучасної діагностики, дозволяє виявляти ризики вчасно та підтримує активний спосіб життя.

Фахівці радять літнім людям заздалегідь ознайомитися з переліком процедур, підготувати необхідні документи та планувати обстеження, щоб максимально ефективно скористатися державною підтримкою.

Новим учасникам програми рекомендують звертатися до місцевих центрів соціальних послуг для отримання консультацій щодо оформлення та доступних процедур.

