Денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Запорожской области повышает эффективность профилактики.

Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Запорожской области вводится с начала 2026 года и оказывает финансовую поддержку для профилактических медицинских обследований, сообщает Politeka.

Инициатива предполагает раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и психических нарушений. Программу реализует премьер-министр Юлия Свириденко в рамках государственного проекта "Скрининг здоровья 40+".

Граждане от 40 лет получают персональное приглашение через приложение «Дія» на 30-й день после дня рождения. После подтверждения средства в размере 2000 гривен зачисляются на Дія.Карту и используются исключительно для прохождения скрининга.

Для лиц, не пользующихся цифровыми сервисами, предусмотрено альтернативное оформление через банки или центры предоставления административных услуг. Обследование проводят государственные, коммунальные и частные медучреждения, отвечающие стандартам Минздрава и НСЗУ. Список учреждений обнародуют в ближайшее время.

Специалисты подчеркивают, что денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Запорожской области повышает эффективность профилактики, помогает своевременно диагностировать болезни и поддерживает активный образ жизни старшего поколения.

В 2026 году в госбюджете заложено 10 миллиардов гривен. Контроль за доступом к услугам и своевременностью начисления средств осуществляют Минздрав, НСЗУ, Минцифр и партнеры программы.

Жители призывают планировать визиты заранее и следить за обновлениями, чтобы максимально эффективно воспользоваться государственной поддержкой.

Ежедневное информирование позволяет пожилым людям своевременно получить средства и пройти обследование без очередей и лишнего ожидания.

