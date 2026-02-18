Именно таким образом реализуется денежная помощь на проживание для ВПЛ в Харьковской области.

Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Харьковской области в 2026 году остается доступной для внутренне перемещенных лиц, сообщает Politeka.

Программа ориентирована на граждан, которые покинули свое жилье и фактически проживают в регионе.

Выплаты начисляются на шесть месяцев с возможностью продления, если соблюдены требования программы. Основное условие – средний доход семьи за последний квартал не превышает четыре прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц. На начало года один минимум составляет 2 595 гривен, а максимальная сумма пособия для одного члена семьи – 10 380 гривен.

Отдельные категории получают поддержку вне зависимости от дохода. Это пенсионеры с низкими выплатами, люди с инвалидностью первой или второй группы, дети с особыми потребностями, сироты, молодежь до 23 лет, а также опекуны и приемные семьи.

Заявки оформляются через местные управления социальной защиты. Переселенцы предоставляют документы, подтверждающие статус и уровень доходов. После проверки принимается решение о начислении денежных средств. Именно таким образом реализуется денежное пособие на проживание для ВПЛ в Харьковской области, что обеспечивает переселенцам стабильную финансовую поддержку.

Также следует отметить, что программа частично покрывает расходы по аренде жилья, питанию и базовым потребностям. Это позволяет семьям снизить финансовую нагрузку, быстрее обустроить быт и адаптироваться к новой среде. Для уточнения деталей советуют обращаться в управления социальной защиты или официальный портал Пенсионного фонда Украины.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: украинцев предупредили о важных изменениях в оказании поддержки

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: где готовы оказать поддержку зимой

Как сообщала Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс