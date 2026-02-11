Жителей просят заранее учесть графики отключения света в Ровенской области на 12 февраля и подготовиться к возможным перерывам в электроснабжении.

Графики отключения света в Ровенской области продлятся 12 февраля из-за аварийных и плановых работ в пределах региона, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Рівнеобленерго».

Обнародован детальный график плановых отключений электроэнергии в Ровенской области на 12 февраля. Временные ограничения вводятся в связи с выполнением плановых ремонтных и технических работ на электросетях, направленных на повышение надежности и безопасности электроснабжения для потребителей региона.

С 9 до 17 часов не будет электричества в селе Коловерты. Ограничения будут продолжаться в домах по адресам:

Зарична — № 30А, 32, 34, 109

Комсомольська — № 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 27

Лисова — № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18, 20, 21, 23, 24, 25

Молодижна — № 7, 9, 20

Набережна — № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20

Товкачи — № 24

Центральна — № 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 107, 111, 113

Чабаны — № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

Шкильна — № 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 22, 24, 26, 28, 30

С 9 до 17 часов также будут обесточены в селе Щекычын в домах по адресам:

Ветеранив - № 14

Ольшанка — № 16

Хутир - № 1, 2, 3, 4

С 9 до 16.30 вводятся графики отключения света в населенном пункте Корець. Обесточат дома по адресам:

Володымырська — № 14Б, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 21А, 23

Зелена — № 2, 2А, 2В, 2Г, 3, 3А, 5А, 6, 7, 8, 10, 12, 12А, 14, 16

Леси Украинкы — № 1, 1А, 1Б, 3А, 5, 5Б, 6, 6А, 7, 7А, 7Б, 8, 8А, 9, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 12А, 14, 14А, 16, 16А, 18, 22, 22-1, 23, 24, 24А

пров. Леси Украинкы — № 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16А, 19, 25А

Сергия Мосийчука — № 1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 7, 9, 11, 11А, 11Б

В селе Млынив с 9 до 17 часов будут продолжаться обесточивания на следующих улицах:

Валеряна Полищука — № 42, 46, 48А, 50, 52, 65, 67

Максыма Крывоноса — № 2, 3, 4, 5, 6А, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20

Народна — № 24Б, 25, 27, 29, 31, 31А, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51

Олександра Довгалюка — № 1, 2, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19

Полищука — № 46, 50, 54

Жителей просят заранее учесть эти изменения и подготовиться к возможным перерывам в электроснабжении.

«Рівнеобленерго» рекомендует жителям следить за актуальными графиками отключений на официальном сайте компании, а также в чат-ботах в Viber и Telegram. Жители региона призывают заранее подготовиться к возможным перебоям с электроснабжением и учесть их при планировании повседневных дел.

