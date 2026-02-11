Мешканців просять заздалегідь врахувати графіки відключення світла у Рівненській області на 12 лютого та підготуватися до можливих перерв у електропостачанні.

Графіки відключення світла у Рівненській області триватимуть 12 лютого через аварійні та планові роботи в межах регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили в пресслужбі «Рівнеобленерго».

Оприлюднено детальний графік планових відключень електроенергії в Рівненській області на 12 лютого. Тимчасові обмеження запроваджуються у зв’язку з виконанням планових ремонтних і технічних робіт на електромережах, які мають на меті підвищити надійність та безпеку електропостачання для споживачів регіону.

З 9 до 17 години не буде електрики в селі Коловерти. Обмеження триватимуть в будинках за адресами:

Зарічна — № 30А, 32, 34, 109

Комсомольська — № 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 27

Лісова — № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18, 20, 21, 23, 24, 25

Молодіжна — № 7, 9, 20

Набережна — № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20

Товкачі — № 24

Центральна — № 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 107, 111, 113

Чабани — № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

Шкільна — № 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 22, 24, 26, 28, 30

З 9 до 17 години також будуть знеструмлення в селі Щекичин в будинках за адресами:

Ветеранів — № 14

Ольшанка — № 16

Хутір — № 1, 2, 3, 4

З 9 до 16:30 вводяться графіки відключення світла в населеному пункті Корець. Знеструмлять будинки за адресами:

Володимирська — № 14Б, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 21А, 23

Зелена — № 2, 2А, 2В, 2Г, 3, 3А, 5А, 6, 7, 8, 10, 12, 12А, 14, 16

Лесі Українки — № 1, 1А, 1Б, 3А, 5, 5Б, 6, 6А, 7, 7А, 7Б, 8, 8А, 9, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 12А, 14, 14А, 16, 16А, 18, 22, 22-1, 23, 24, 24А

пров. Лесі Українки — № 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16А, 19, 25А

Сергія Мосійчука — № 1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 7, 9, 11, 11А, 11Б

В селі Млинів з 9 до 17 години триватимуть знеструмлення на наступних вулицях:

Валер’яна Поліщука — № 42, 46, 48А, 50, 52, 65, 67

Максима Кривоноса — № 2, 3, 4, 5, 6А, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20

Народна — № 24Б, 25, 27, 29, 31, 31А, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51

Олександра Довгалюка — № 1, 2, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19

Поліщука — № 46, 50, 54

Мешканців просять заздалегідь врахувати ці зміни та підготуватися до можливих перерв у електропостачанні.

«Рівнеобленерго» рекомендує мешканцям стежити за актуальними графіками відключень на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram. Жителів регіону закликають заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням та врахувати їх під час планування повсякденних справ.

