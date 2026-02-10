В Харьковской области 11 и 12 февраля 2026 года снова будут применять дополнительные графики отключения света в некоторых населенных пунктах.

Энергетики предупреждают о новых локальных графиках отключения света в Харьковской области на 11 и 12 февраля 2026 года на время проведения плановых работ в электросетях, пишет Politeka.

В среду, 11 февраля, дополнительные графики отключения света будут действовать, в частности, в пределах Богодуховской городской территориальной общины. По данным облэнерго, обесточения будут происходить с 9:00 до 17:00 в следующих населенных пунктах:

Богодухов (для некоторых домов по ул. Демьяновская, Гетьмана Сагайдачного, Николая Оверченко, Харьковская);

Степное (Молодежная, Полевая, Слобожанская, Фермерская, Шевченко, Гарбузы, пер. Садовый);

Винницкие Иваны (Победы, Харьковская, Мира);

Горбановка (Горбановская);

Матвеевка (Горбановская).

В четверг, 12 февраля 2026 года, локальные графики отключения света также коснутся Люботинского городского территориального общества, сообщает Politeka. Там ограничения электроснабжения будут применять в городе Люботин:

с 9:00 до 16:00 – ул. Караванская, Майская, Красная, в-д Котляревского, Зои Космодемьянской, Красный;

с 9:00 до 17:00 – Веселая, Гранта, Защитников Украины, Княжая, Новая Жизнь, Огородная, Хижного, Ключевая, Михаила Вербицкого, Проселищная, Речная, пер. Сиреневый, Ключевой, Ржаной, Михаила Вербицкого, Речной, Княжеский, Колодяжный, Огородный, Спортивный.

