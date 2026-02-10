У Харківській області 11 та 12 лютого 2026 року знову будуть застосовувати додаткові графіки відключення світла в деяких населених пунктах.

Енергетики попереджають про нові локальні графіки відключення світла в Харківській області на 11 та 12 лютого 2026 року на час проведення планових робіт в електромережах, пише Politeka.

У середу, 11 лютого, додаткові графіки відключення світла діятимуть зокрема в межах Богодухівської міської територіальної громади. За даними обленерго, знеструмлення відбуватимуться з 9:00 до 17:00 в таких населених пунктах:

Богодухів (для деяких будинків по вул. Демʼянівська, Гетьмана Сагайдачного, Миколи Оверченка, Харківська);

Степне (Молодіжна, Польова, Слобожанська, Фермерська, Шевченка, Гарбузи, пров. Садовий);

Вінницькі Івани (Перемоги, Харківська, Миру);

Горбанівка (Горбанівська);

Матвіївка (Горбанівська).

У четвер, 12 лютого 2026 року, локальні графіки відключення світла також торкнуться Люботинської міської територіальної громади, повідомляє Politeka. Там обмеження електропостачання будуть застосовувати в місті Люботин:

із 9:00 до 16:00 – вул. Караванська, Травнева, Червона, в-д Котляревського, Зої Космодемʼянської, Червоний;

із 9:00 до 17:00 – Весела, Гранта, Захисників України, Княжа, Нове Життя, Огородна, Хижного, Ключова, Михайла Вербицького, Проселищна, Річкова, пров. Бузковий, Ключевий, Житній, Михайла Вербицького, Річковий, Княжий, Колодяжний, Огородний, Спортивний.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.