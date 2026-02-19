Ежемесячная доплата для пенсионеров в Одесской области предоставляется гражданам, получающим пенсию по возрасту.

Доплата для пенсионеров в Одесской области доставлена ​​для части украинцев, отвечающих важным критериям, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, кто может претендовать на нее и как ее оформить.

Новые показатели в законодательстве позволили пересмотреть доплату к пенсиям граждан, у которых нет трудоспособных родственников и нет возможности полноценно обеспечивать собственные потребности.

Такая ежемесячная доплата для пенсионеров в Одесской области предоставляется гражданам, получающим пенсию по возрасту. Право на выплату также предоставляется при соблюдении других условий. Речь идет о:

Пенсионер пересек возрастную границу в 80 лет;

По медицинским рекомендациям требует регулярного ухода;

Отсутствует право на пенсию по инвалидности/другие виды выплат;

Нет родственников трудоспособного возраста, которые могли бы содержать (взрослые дети/внуки/правнуки).

Согласно действующим правилам, надбавка по уходу для пожилых людей составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

В 2025 году этот показатель составлял 2361 грн, поэтому размер доплаты равнялся 944,4 грн. Согласно Закону Украины "О Государственном бюджете на 2026 год", прожиточный минимум вырос до 2595 грн. Следовательно, сумма надбавки увеличилась до 1038 грн. Таким образом, размер государственной поддержки повысился на 93,6 грн. по сравнению с прошлым годом.

Чтобы получить ежемесячную доплату, пенсионеру необходимо лично обратиться в медицинское учреждение. Врачебно-консультативная комиссия (ЛКК) после обследования должна подтвердить потребность в постоянном постороннем уходе.

После этого следует подать заявление в органы Пенсионного фонда о назначении надбавки и добавить следующие документы:

паспорт гражданина Украины и идентификационный код;

медицинское заключение о необходимости постороннего ухода;

документы, подтверждающие отсутствие выплат по инвалидности.

Источник: Новини.LIVE.

