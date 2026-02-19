Щомісячна доплата для пенсіонерів в Одеській області надається громадянам, які отримують пенсію за віком.

Доплата для пенсіонерів в Одеській області достуані для частини українців, що відповідають важливим критеріям

Розповідаємо, хто може претендувати на неї і як її оформити.

Нові показники у законодавстві дозволили переглянути доплату до пенсій громадян, у яких немає працездатних родичів та не мають можливості повноцінно забезпечувати власні потреби.

Така щомісячна доплата для пенсіонерів в Одеській області надається громадянам, які отримують пенсію за віком. Право на виплату також надається за дотримання інших умов. Йдеться про:

Пенсіонер перетнув вікову межу у 80 років;

За медичними рекомендаціями потребує регулярного догляду;

Відсутнє право на пенсію з інвалідності/інші види виплат;

Немає родичів працездатного віку, які б могли утримувати (дорослі діти/онуки/правнуки).

Відповідно до чинних правил, надбавка на догляд для громадян похилого віку становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У 2025 році цей показник складав 2361 грн, тож розмір доплати дорівнював 944,4 грн. Згідно із Законом України «Про Державний бюджет на 2026 рік», прожитковий мінімум зріс до 2595 грн. Відтак сума надбавки збільшилася до 1038 грн. Таким чином, розмір державної підтримки підвищився на 93,6 грн порівняно з минулим роком.

Щоб отримати щомісячну доплату, пенсіонеру необхідно особисто звернутися до медичного закладу. Лікарсько-консультативна комісія (ЛКК) після обстеження має підтвердити потребу в постійному сторонньому догляді.

Після цього слід подати заяву до органів Пенсійного фонду про призначення надбавки та додати такі документи:

паспорт громадянина України та ідентифікаційний код;

медичний висновок про необхідність стороннього догляду;

документи, що підтверджують відсутність виплат по інвалідності.

