В 2026 году повысился размер прожиточного минимума для неработающих граждан, поэтому некоторые доплаты пенсионерам в Кировоградской области тоже выросли, пишет Politeka.net.

Рассказываем, кто может претендовать на нее и как ее оформить.

Обновленные законодательные нормы позволили пересмотреть размер доплат к пенсиям для граждан, не имеющих трудоспособных родственников и не в состоянии самостоятельно обеспечить свои повседневные потребности. Речь идет о ежемесячной надбавке, которая назначается получателям пенсии по возрасту.

Право на доплаты для пенсионеров в Кировоградской области предоставляется при условии соответствия установленным критериям, в частности, если:

пенсионеру исполнилось 80 лет;

за медицинским заключением он нуждается в постоянном постороннем уходе;

лицо не получает пенсию по инвалидности или другие аналогичные выплаты;

отсутствуют трудоспособные родственники (совершеннолетние дети, внуки или правнуки), обязанные его содержать.

По правилам, размер надбавки по уходу для пожилых людей составляет 40% от уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных. В прошлом году он был на уровне 2361 грн., что формировало надбавку в размере 944,4 грн.

В связи с новыми показателями закона "О Госбюджете-2026" прожиточный минимум составляет 2595 грн., поэтому доплата возросла до 1038 грн. Учитывая это, господдержка граждан повысилась на 93,6 грн по сравнению с прошлым годом.

Для получения ежемесячной доплаты пенсионеру необходимо лично обратиться в медицинское учреждение, где врачебно-консультативная комиссия (ЛКК) должна по результатам обследования здоровья установить потребность в постороннем уходе. На основе этого гражданин может подать заявление в органы Пенсионного фонда с просьбой назначить доплату. Также необходимо добавить пакет документов:

паспорт гражданина и идентификационный код;

медицинское заключение, где будет подтверждаться необходимость ухода;

документы, подтверждающие отсутствие выплат по инвалидности.

