У 2026 році підвищився розмір прожиткового мінімуму для непрацюючих громадян, тому деякі доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області теж зросли, пише Politeka.net.

Розповідаємо, хто може претендувати на неї і як її оформити.

Оновлені законодавчі норми дали можливість переглянути розмір доплат до пенсій для громадян, які не мають працездатних родичів і не можуть самостійно забезпечити свої повсякденні потреби. Йдеться про щомісячну надбавку, що призначається отримувачам пенсії за віком.

Право на доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області надається за умови відповідності встановленим критеріям, зокрема якщо:

пенсіонеру виповнилося 80 років;

за медичним висновком він потребує постійного стороннього догляду;

особа не отримує пенсію по інвалідності чи інші аналогічні виплати;

відсутні працездатні родичі (повнолітні діти, онуки чи правнуки), які зобов’язані його утримувати.

За правилами, розмір надбавки на догляд для громадян похилого віку становить 40% від рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних. Торік він був на рівні 2361 грн, що формувало надбавку у розмірі 944,4 грн.

У зв'язку з новими показниками закону "Про Держбюджет-2026" прожитковий мінімум становить 2595 грн, тому доплата зросла до 1038 грн. З огляду на це, держпідтримка громадян підвищилася на 93,6 грн порівняно з минулим роком.

Для отримання щомісячної доплати, пенсіонеру необхідно особисто звернутися до медичного закладу, де лікарсько-консультативна комісія (ЛКК) повинна за результатами обстеження здоров'я встановити потребу у сторонньому догляді. На основі цього громадянин може подати заяву до органів Пенсійного фонду з проханням призначити доплату. Також необхідно буде додати пакет документів:

паспорт громадянина та ідентифікаційний код;

медичний висновок, де підтверджуватиметься необхідність догляду;

документи, що підтверджують відсутність виплат з інвалідності.

