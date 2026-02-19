В 2026 году размеры доплаты для пенсионеров в Харьковской области и условия получения поддержки остаются привязанными к прожиточному минимуму.

Доплаты для пенсионеров в Харьковской области доступны для части украинцев солидного возраста, отвечающих важным критериям, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в пояснении ПФУ.

Пенсионеры с большим трудовым стажем в Харьковской области могут рассчитывать не только на базовую пенсию, но и дополнительные доплаты в Харьковской области и социальные льготы. В 2026 году размеры надбавок и условия получения поддержки остаются привязанными к прожиточному минимуму.

Как объясняют в ПФУ, доплата предусмотрена женщинам со стажем более 30 лет и мужчинам – более 35 лет. Начисление производится автоматически. Если пенсионер продолжает работать, перерасчет производят после ухода на пенсию или в случае изменения прожиточного минимума.

С 1 января 2026 г. в Украине действует обновленный размер надбавки за сверхурочный трудовой стаж. Она рассчитывается как 1% от минимальной пенсии по возрасту за каждый год работы сверх установленной нормы. С учетом прожиточного минимума 2595 грн сумма доплаты составляет 25,95 грн за год.

Кроме того, в 2026 году для граждан со статусом ветерана труда сохраняются отдельные социальные гарантии. Согласно Закону Украины «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других пожилых людей в Украине», право на получение этого статуса имеют лица, отвечающие определенным требованиям.

В частности, необходимо:

женщинам иметь не менее 35 лет страхового стажа;

мужчинам - не менее 40 лет стажа;

достичь пенсионного возраста и получать пенсию.

Для использования предусмотренными льготами следует оформить удостоверение ветерана труда, обратившись в органы социальной защиты населения.

