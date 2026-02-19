Подорожание продуктов в Харькове почувствовали жители города в последние недели, ведь средние цены на основные товары резко выросли.

Подорожание продуктов в Харькове обусловило значительные изменения стоимости сыров, мяса и консервированных товаров, сообщает Politeka.

Согласно данным официального сайта Минфина, средний ценник на твердый сыр Звени Гора голландский 45% уже составляет 602,15 грн за килограмм. В магазинах ситуация отличается: в Megamarket сыре продают по 637,50 грн, в Metro – 566,80 грн.

Для сравнения, среднемесячные ценники в январе 2026 по магазинам Metro, Auchan и Megamarket колебались от 509,10 грн до 581,36 грн. средняя цена была 539,04 грн., то есть за месяц стоимость выросла почти на 12%.

Подорожание продуктов в Харькове также коснулось мясной продукции. Курятина Наша рябая голень сейчас в среднем стоит 135,40 грн за килограмм.

У Auchan цена составляет 135,90 грн, у Metro – 134,90 грн, тогда как в январе средняя стоимость по магазинам была 123,84 грн. Такой рост свидетельствует об увеличении затрат производителей и перевозчиков, а также влиянии внешних факторов на рынок мяса.

Не менее заметное подорожание продуктов в Харькове почувствовали любители консервов. Кукуруза Верес объемом 340 грамм продается по средней цене 59,92 грн.

В Megamarket цена достигла 68,40 грн, Metro – 57,77 грн, Auchan – 54,50 грн, Novus – 58,99 грн. В январе средняя цена продукции составляла 58,05 грн.

Причины такого повышения многообразны. Война существенно сократила поголовье скота и птицы, что сразу отразилось на цене мяса и яиц.

Кроме того, проблемы с логистикой, рост стоимости горючего и риски перевозок повысили ценники на все товары.

