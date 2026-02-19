Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області дозволяє підтримувати стабільне водопостачання та забезпечувати безперебійну роботу інженерних мереж.

У Бориславі набуло чинності підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає Бориславська міська рада.

Рішення стосується водопостачання та водовідведення у комунальному підприємстві «Вододар» і набирає чинності з 1 березня 2026 року.

Економічно обґрунтований тариф становив би майже 97,92 грн за кубометр. Проте часткова компенсація з бюджету громади дозволить мешканцям платити менше — 75,67 грн за кубометр, що збільшує платіж на 12,55 грн замість повних 34,80 грн.

Міський голова Ігор Яворський підкреслив, що зміни необхідні для стабільної роботи підприємства та підтримки населення. Він зазначив, що Борислав не входить до лідерів за вартістю послуг у регіоні: серед 35 водоканалів громада посідає 24-те місце за водопостачання та 32-ге за водовідведення.

У мерії додають, що нові ставки враховують економічні фактори — зростання цін на електроенергію, підвищення прожиткового мінімуму та подорожчання очистки стоків. Компенсаційний механізм частково зменшує фінансове навантаження і робить воду доступнішою, ніж у багатьох сусідніх громадах.

Фахівці радять мешканцям стежити за офіційними повідомленнями комунального підприємства, щоб своєчасно оплачувати рахунки та користуватися пільгами, що надаються за рахунок бюджету громади.

Мешканцям радять планувати витрати на комунальні послуги та враховувати нові тарифи при формуванні сімейного бюджету.

