Новая система оплаты проезда в Запорожье будет стимулировать школьников использовать цифровое приложение и облегчит жизнь родителям.

В Запорожье вводится новая система оплаты проезда, которая позволит школьникам пользоваться электронным ученическим билетом в приложении «Мрия», передает Politeka.

Это позволит получать 50% скидки на муниципальный транспорт без бумажных документов.

Секретарь городского совета Регина Харченко встретилась с координатором проекта "Мрия" Ириной Максимовой, чтобы обсудить детали внедрения. Цифровой формат значительно упрощает поездки, позволяя детям пользоваться билетом даже в отсутствие интернета или в случае чрезвычайных ситуаций.

В настоящее время 97% школ города уже интегрированы в платформу «Мрия». Приложение предоставляет доступ к электронным дневникам, учебным материалам, безопасным чатам для коммуникации и «Мрия ID» — цифровому образовательному документу ученика.

По словам Регины Харченко, новая система оплаты проезда в Запорожье будет стимулировать школьников пользоваться цифровым приложением и облегчит жизнь родителям. Планируется, что проект решения по внедрению будет подготовлен в ближайшее время после получения официального письма координаторов.

Школьники также получают «Мечтательства» — виртуальную валюту приложения, которую можно обменять на бонусы, такие как билеты в кино, мастер-классы, VR-квесты или курсы английского языка и программирование. В течение первого семестра уже выставлено более 22 миллионов оценок в системе.

Интеграция цифрового ученического билета в транспортную систему является частью государственной стратегии модернизации образования, координируемой Министерством образования и науки и Министерством цифровой трансформации. Запорожье продолжает активно внедрять инновации, делая образовательный процесс более удобным и доступным всем участникам.

