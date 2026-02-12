Нова система оплати проїзду в Запоріжжі стимулюватиме школярів користуватися цифровим додатком і полегшить життя батькам.

У Запоріжжі запроваджують нову систему оплати проїзду, яка дозволить школярам користуватися електронним учнівським квитком у додатку «Мрія», передає Politeka.

Це дасть змогу отримувати 50% знижки на муніципальний транспорт без паперових документів.

Секретар міської ради Регіна Харченко зустрілася з координаторкою проєкту «Мрія» Іриною Максимовою, щоб обговорити деталі впровадження. Цифровий формат значно спрощує поїздки, дозволяючи дітям користуватися квитком навіть під час відсутності інтернету або у випадку надзвичайних ситуацій.

Наразі 97% шкіл міста вже інтегровані у платформу «Мрія». Додаток надає доступ до електронних щоденників, навчальних матеріалів, безпечних чатів для комунікації та «Мрія ID» — цифрового освітнього документа учня.

За словами Регіни Харченко, нова система оплати проїзду в Запоріжжі стимулюватиме школярів користуватися цифровим додатком і полегшить життя батькам. Планується, що проєкт рішення щодо впровадження буде підготовлено найближчим часом після отримання офіційного листа від координаторів.

Школярі також отримують «Мрійки» — віртуальну валюту додатку, яку можна обміняти на бонуси, такі як квитки до кіно, майстер-класи, VR-квести або курси англійської мови та програмування. Протягом першого семестру вже виставлено понад 22 мільйони оцінок у системі.

Інтеграція цифрового учнівського квитка у транспортну систему є частиною державної стратегії модернізації освіти, яку координують Міністерство освіти і науки та Міністерство цифрової трансформації. Запоріжжя продовжує активно впроваджувати інновації, роблячи освітній процес більш зручним та доступним для всіх учасників.

