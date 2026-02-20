Подорожание проезда в Ивано-Франковской области зафиксировано на пригородных автобусных маршрутах Калушской общины с февраля 2026 года, сообщает Politeka.

Речь идет о сообщении между селами и Калушем.

Об изменении стоимости первыми сообщили пассажиры. В частности, поездка из Голыни в город еще недавно стоила 37 гривен, сейчас - 41.

По информации местного издания, компании, обслуживающие направления общего пользования, заранее обратились в органы самоуправления с уведомлением о намерении пересмотреть тариф. В обращениях они отметили убыточность перевозок и необходимость корректировки расчетов.

Фактическое обновление вступило в силу 8 февраля. В среднем рост составляет около 10 процентов. Это первая корректировка в 2026 году, хотя предыдущая состоялась менее полугода назад.

В прошлом году цены пересматривались дважды — в апреле и сентябре. В обоих случаях рост также составлял примерно десятую часть предыдущего уровня.

В отличие от городских направлений, где сумма устанавливается исполкомом, на пригородных маршрутах решение принимают сами перевозчики. В то же время, договоры с властями обязывают их предупреждать об изменении не позднее чем за 20 рабочих дней до введения. В этот раз процедуру, по данным источников, сдержали.

Таким образом, подорожание проезда в Ивано-Франковской области оказывает непосредственное влияние на жителей окрестных населенных пунктов, которые ежедневно пользуются автобусным сообщением для работы, обучения и бытовых дел.

Жителям советуют уточнять актуальные расценки у перевозчиков и учитывать изменения при планировании ежедневных поездок.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов во Львове: с популярными товарами возникли проблемы, что происходит.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов во Львове: что происходит с популярными товарами.

Как сообщала Politeka, Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области: часть экспрессов не будет курсировать, "Укрзализныця" выдала детали.