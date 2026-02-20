Подорожчання проїзду в Івано-Франківській області зафіксували на приміських автобусних маршрутах Калуської громади з лютого 2026 року, повідомляє Politeka.
Йдеться про сполучення між селами та Калушем.
Про зміну вартості першими повідомили пасажири. Зокрема, поїздка з Голиня до міста ще нещодавно коштувала 37 гривень, нині — 41.
За інформацією місцевого видання, компанії, які обслуговують напрямки загального користування, заздалегідь звернулися до органів самоврядування з повідомленням про намір переглянути тариф. У зверненнях вони вказали на збитковість перевезень та необхідність коригування розрахунків.
Фактичне оновлення набуло чинності 8 лютого. У середньому зростання становить близько 10 відсотків. Це перше коригування у 2026 році, хоча попереднє відбулося менш ніж пів року тому.
Торік ціни переглядали двічі — у квітні та вересні. В обох випадках ріст також складав приблизно десяту частину від попереднього рівня.
На відміну від міських напрямків, де суму встановлює виконком, на приміських маршрутах рішення ухвалюють самі перевізники. Водночас договори з владою зобов’язують їх попереджати про зміну не пізніше ніж за 20 робочих днів до запровадження. Цього разу процедуру, за даними джерел, дотримали.
Таким чином, подорожчання проїзду в Івано-Франківській області безпосередньо впливає на жителів навколишніх населених пунктів, які щодня користуються автобусним сполученням для роботи, навчання та побутових справ.
Мешканцям радять уточнювати актуальні розцінки у перевізників та враховувати зміни під час планування щоденних поїздок.
