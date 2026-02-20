Подорожание проезда в Винницкой области было введено после длительного периода сдерживания тарифа.

Подорожание проезда в Винницкой области затронуло автобусный маршрут Винница – Казатин, сообщает Politeka.

С 15 января 2026 билет стоит 120 гривен вместо предыдущих 100.

Информацию об изменении стоимости обнародовали в соцсетях. Пассажиры начали платить на 20 гривен больше поездки между городами.

Представители компаний объясняют решение ростом затрат на обслуживание транспорта, удорожанием деталей, налоговыми платежами и страховыми полисами. Дополнительно возросли расходы на техническую диагностику машин.

По словам представителя профильной ассоциации Вячеслава Дармороса, ранее цена в этом направлении оставалась ниже, чем на большинстве других в регионе. Расстояние между населенными пунктами составляет 85 километров, и при старом расчете пассажиры фактически платили менее двух гривен за километр.

Также стоит заметить, что для сравнения рейс в Хмельник протяженностью 63 километра обходится в 161 гривну. На этом фоне корректировка выглядит прогнозируемым шагом.

В ассоциации отмечают, что подорожание проезда в Винницкой области было введено после длительного периода сдерживания тарифа. Кроме того, перевозчики отмечают: пытались сделать смену умеренной, чтобы люди могли постепенно приспособиться.

Остальные направления пока работают по старым расценкам. В то же время, участники рынка не исключают дальнейших просмотров в случае роста расходов на эксплуатацию и поддержку автопарка.

Местных жителей просят следить за официальными сообщениями перевозчиков о возможных изменениях расписания и стоимости билетов.

