Подорожчання проїзду у Вінницькій області зачепило автобусний маршрут Вінниця–Козятин, повідомляє Politeka.

Із 15 січня 2026 року квиток коштує 120 гривень замість попередніх 100.

Інформацію про зміну вартості оприлюднили в соцмережах. Пасажири почали сплачувати на 20 гривень більше за поїздку між містами.

Представники компаній пояснюють рішення зростанням витрат на обслуговування транспорту, здорожчанням деталей, податковими платежами та страховими полісами. Додатково збільшилися видатки на технічну діагностику машин.

За словами представника профільної асоціації Вячеслава Дармороса, раніше ціна на цьому напрямку залишалася нижчою, ніж на більшості інших у регіоні. Відстань між населеними пунктами становить 85 кілометрів, і при старому розрахунку пасажири фактично платили менш як дві гривні за кілометр.

Також варто зауважити, що для порівняння, рейс до Хмільника протяжністю 63 кілометри обходиться у 161 гривню. На цьому тлі коригування виглядає прогнозованим кроком.

В асоціації зазначають, що подорожчання проїзду у Вінницькій області запровадили після тривалого періоду стримування тарифу. Окрім того, перевізники наголошують: намагалися зробити зміну помірною, аби люди могли поступово пристосуватися.

Інші напрямки поки працюють за старими розцінками. Водночас учасники ринку не виключають подальших переглядів у разі зростання витрат на експлуатацію та підтримку автопарку.

Місцевих жителів просять стежити за офіційними повідомленнями перевізників щодо можливих змін розкладу та вартості квитків.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Вінницькій області: названо місце, де регулярно видають допомогу.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Вінницькій області: як знайти свою домівку.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати за проїзд у Вінниці: містянам розповіли про важливі нововведення.