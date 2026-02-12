На время действия графиков в Киевской области на 13 февраля электроснабжение временно приостановят в отдельных районах и на определенных улицах.

Графики отключения света в Киевской области вводятся из-за профилактических работ, которые продлятся 13 февраля, сообщает Politeka.net.

О временных ограничениях рассказали несколько территориальных общин региона со ссылкой на «Київські регіональні електромережі».

На время проведения планируемых работ электроснабжение временно приостановят в отдельных районах и на определенных улицах. Продолжительность ограничений будет зависеть от масштаба и технической сложности работ, выполняемых энергетикой.

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, «Київські регіональні електромережі» будут проводить профилактические работы в пределах города Переяслав. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии с 8:30 до 16:30 по адресам:

Новокыивське Шосе — 44А, 46/18, 46А, 46а 10, 46-а/19, 46-а/7, 48, 48а, 50, 52, 52А, 52В, 54, 56, 56А, 58, 60, 60А, 65

Сухомлынського Васыля — 26, 28

Хмельныцького Богдана — 8

Яготынська — 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 8Б, 8В, 9, 9А, 9Б, 10, 10А, 11, 13

шосе Новокыивське — 46, 54, 65А

Чтобы повысить надежность электроснабжения и предотвратить аварии в сетях, будут проводить профилактические работы на территории Гатненского общества. Из-за этого не будет электричества в селе Вита-Поштова на улицах:

Артема Клымука — 1Б, 1В, 1Г, 1ГКВ1, 1ГКВ3, 2, 2Б, 2-Г, 3, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 13А, 13Б, 14, 15, 15/1, 15Г, 15Д, 15Е, 16, 17, 17В, 17Г, 18, 19А, 20, 20А, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 38, 38/1/2 част, 40, 42, 45, 47, 47А, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 76, 8

Берегова — 17

Звеныгородська — 14А, 23, 36

К.Маркса — 15А, 18А, 50А

Котовенка Андрия — 44, 48, 50, 52, 54, 54А, 56, 56А, 58, 60, 60А, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 76А

Набережна — 2, 4, 6, 8, 8А, 10, 12, 14, 26А

Банкова — 4

Кооператывна — 1, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6А, 7, 9, 11, 11Б, 13, 13А, 17

Актуальную информацию об отключении электроэнергии, публикуемых ДТЭК «Київобленерго», можно найти на официальном сайте компании в разделе «Отключение».

Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, заранее спланировать свои дела, зарядить необходимые устройства и соблюдать правила электробезопасности. Электроснабжение будет возобновлено сразу после завершения работ.

