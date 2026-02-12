На час дії графіків у Київській області на 13 лютого, електропостачання тимчасово призупинять в окремих районах і на визначених вулицях.

Графіки відключення світла у Київській області вводяться через профілактичні роботи, що триватимуть 13 лютого, повідомляє Politeka.net.

Про тимчасові обмеження розповіли кілька територіальних громад регіону з посиланням на «Київські регіональні електромережі».

На час проведення запланованих робіт електропостачання тимчасово призупинять в окремих районах і на визначених вулицях. Тривалість обмежень залежатиме від масштабу та технічної складності робіт, які виконуватимуть енергетики.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, «Київські регіональні електромережі» буде проводити профілактичні роботи в межах міста Переяслав. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії з 8:30 до 16:30 години за адресами:

Новокиївське Шосе — 44А, 46/18, 46А, 46а 10, 46-а/19, 46-а/7, 48, 48а, 50, 52, 52А, 52В, 54, 56, 56А, 58, 60, 60А, 65

Сухомлинського Василя — 26, 28

Хмельницького Богдана — 8

Яготинська — 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 8Б, 8В, 9, 9А, 9Б, 10, 10А, 11, 13

шосе Новокиївське — 46, 54, 65А

Щоб підвищити надійність електропостачання та запобігти аваріям в мережах, проводитимуть профілактичні роботи на території Гатненської громади. Через це не буде електрики в селі Віта-Поштова на вулицях:

Артема Климука — 1Б, 1В, 1Г, 1ГКВ1, 1ГКВ3, 2, 2Б, 2-Г, 3, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 13А, 13Б, 14, 15, 15/1, 15Г, 15Д, 15Е, 16, 17, 17В, 17Г, 18, 19А, 20, 20А, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 38, 38/1/2 част, 40, 42, 45, 47, 47А, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 76, 8

Берегова — 17

Звенигородська — 14А, 23, 36

К.Маркса — 15А, 18А, 50А

Котовенка Андрія — 44, 48, 50, 52, 54, 54А, 56, 56А, 58, 60, 60А, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 76А

Набережна — 2, 4, 6, 8, 8А, 10, 12, 14, 26А

Банкова — 4

Кооперативна — 1, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6А, 7, 9, 11, 11Б, 13, 13А, 17

Актуальну інформацію про відключення електроенергії, які публікує ДТЕК «Київобленерго», можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі «Відключення».

Мешканців просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, заздалегідь спланувати свої справи, зарядити необхідні пристрої та дотримуватися правил електробезпеки. Електропостачання буде відновлено одразу після завершення робіт.

