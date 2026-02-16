Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области становится более доступной и обеспечивает переселенцев средствами аренды жилья.

Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области с февраля охватит еще одну категорию переселенцев, сообщает Politeka.

Выплаты рассчитаны на детей внутренне перемещенных лиц и составят 3000 грн ежемесячно для покрытия расходов на аренду жилья.

Народный депутат Сергей Козырь отметил, что средства уже заложены в государственном бюджете, дополнительных расходов или заимствований не предусматривается. Общая сумма программы составляет около 7 миллиардов гривен и будет обеспечена через перераспределение неиспользованных или минимально задействованных государственных ресурсов.

Помощь будет предоставляться всем детям ВПЛ без исключений, независимо от дохода семьи. В общей сложности поддержку получат более 400 тысяч детей по всей стране.

После принятия постановления Кабинета Министров, переселенцам может потребоваться обновить или повторно подать документы. Это связано с изменением жизненных обстоятельств: часть семей переехала в другие регионы, некоторые уехали за границу, а другие вернулись на временно оккупированные территории. Для корректного начисления выплат информация о месте проживания и статусе получателей должна быть актуальной.

Кроме того, правительством повышен предельный уровень дохода, дающий право на финансовую поддержку ВПЛ. Теперь он составляет 10 380 грн на одного человека вместо 9 444 грн, что позволяет привлечь больше семей, в том числе пенсионеров и семьи, которые раньше не могли воспользоваться помощью из-за превышения порога.

Таким образом, денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области становится более доступной и обеспечивает переселенцев средствами для аренды жилья и покрытия базовых потребностей, поддерживая семьи в сложных условиях.

