Подорожчання проїзду у Вінницькій області відбулося до 120 грн, передає Politeka.

З 15 січня 2026 року квитки на автобуси маршруту «Вінниця-Козятин» подорожчали до 120 гривень. Подорожчання проїзду у Вінницькій області стало темою обговорень серед пасажирів та місцевих мешканців.

Перші повідомлення про зміну вартості з’явилися у соціальних мережах, коли користувачі опублікували фотографії оголошення про підвищення тарифів.

Причиною перегляду цін перевізники називають зростання витрат на пальне, обслуговування автобусів та інші складові, які тривалий час залишалися без змін.

Маршрут «Вінниця-Козятин» охоплює 85 кілометрів. Раніше тариф був нижчим за економічно обґрунтований, тому нова ціна тепер більш точно відображає фактичні витрати на перевезення пасажирів.

Підвищення проводиться поступово, щоб мінімізувати фінансовий тиск на користувачів. Варто зазначити, що зміни тарифів відбуваються не лише на цьому напрямку, а й на інших рейсах у регіоні.

Адміністрації транспортних компаній намагаються зберегти баланс між доступністю послуг та економічною доцільністю. Вартість поїздки на різних маршрутах визначається залежно від відстані та собівартості перевезень.

До цього ціни на рейс «Вінниця-Козятин» залишалися незмінними протягом тривалого часу. Через це фактична вартість проїзду була нижчою за ринкову. Новий тариф дозволяє вирівняти розцінки з іншими напрямками у Вінницькій області та забезпечити стабільну роботу перевізників.

Місцевим жителям Вінниці та Козятина доведеться звикати до нових умов. Подорожчання проїзду у Вінницькій області є наслідком економічних змін, які вплинули на собівартість перевезень та фінансову ситуацію компаній.

