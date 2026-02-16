В Сумах 17 февраля будут действовать плановые отключения электроэнергии, однако они коснутся только части города.

Графики отключения света в Сумах на 17 февраля охватят часть города из-за плановых и профилактических работ на электросетях.

Об этом предупредили в пресс-службе «Сумиобленерго».

В Сумах 17 февраля будут действовать плановые отключения электроэнергии. Ограничения связаны с проведением профилактических и ремонтных работ в городских электросетях.

По информации энергетиков, специалисты будут осуществлять техническое обслуживание оборудования, модернизацию сетей и комплекс мер по повышению надежности электроснабжения. Такие работы направлены на предотвращение возможных аварий и обеспечение стабильной и бесперебойной работы энергосистемы города.

С 08:00 до 15:00 часов будут выключать света в домах, расположенных на улицах:

Бузкова — № 43, 47, 49, 82, 84, 86, 90, 96, 102, 104, 108, 110, 114, 116

Садивнычый кооператыв «Теплычный» — № 8

С 08:00 до 16:00 будут продолжаться отключения в Сумах. Они охватят дома, находящиеся по адресам:

Андрмя Мельныка — № 30, 31, 32, 33, 34А, 35, 36, 38

Басивська — № 1–91, 95, 97, 99, 99А, 101, 103, 105 (включно з 16/1, 20/2, 32/2, 32/3, 32А, 32Б, 32В, 32Г, 35/1, 39/1, 40/1, 57А, 59/1, 78А)

Бетховена — № 2–23 (включительно из 6А, 15/2, 20А, 22А)

Богуна — № 2, 2/1, 4, 6, 8, 10, 16

Васыля Стуса — № 1, 41–79 (включая 53А, 55А)

Васыля Чаговця — № 1–22, 24–26 (включая 3/5, 26/1)

Водна — № 2, 4, 6–26 (включая 7/1, 18/1)

Володымырська — № 1, 15–53 (включительно из 15А, 16А, 31А, 45/2, 46/1, 53/1)

Прышыбськый — № 43А, 44

Промыслова — № 1, 6, 6А, 8

пров. Проризный — № 1–15 (включая 3/1, 5А, 6А, 8/1, 15/2)

Санаторный — № 18, 18А/1, 20

Сергия Табалы (Севера) — № 5А–76 (включительно из 5Б, 13А, 15А, 19А, 21/1, 30А, 30Б, 39/2, 41/2, 52/1, 52/2, 52А, 52Б, 53/1, 53А, 59/1, 70/1)

Серпнева — № 1/1, 2, 5, 7, 9

пров. Слюсаривськый — № 1–6, 9, 9/1, 10, 11, 13

Соломии Крушельныцькои — № 1–25 (включительно из 10/1, 13/1, 13/2, 16/2, 19/2, 23А, 25/1)

Тыха — № 2–11 (включая с 2А, 10/1, 501Z)

Тыхориченська — № 1–58 (включая 6А, 29/1, 40/1)

пров. Тыхориченськый — № 1–18 (включая 1А, 4А, 12А)

Травнева — № 1–25 (включая 17А)

Тростянецька — № 1–12 (включая 2/1, 3А, 3Б, 5А)

Актуальную и подробную информацию о графиках отключений электроэнергии жителям Сумах рекомендуют проверять на официальном сайте «Сумиобленерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

