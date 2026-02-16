У Сумах 17 лютого діятимуть планові відключення електроенергії, проте вони торкнуться лише частини міста.

Графіки відключення світла у Сумах на 17 лютого охоплять частину міста через планові та профілактичні роботи на електромережах, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у пресслужбі «Сумиобленерго».

У Сумах 17 лютого діятимуть планові відключення електроенергії. Обмеження пов’язані з проведенням профілактичних і ремонтних робіт на міських електромережах.

За інформацією енергетиків, фахівці здійснюватимуть технічне обслуговування обладнання, модернізацію мереж та комплекс заходів для підвищення надійності електропостачання. Такі роботи спрямовані на запобігання можливим аваріям і забезпечення стабільної та безперебійної роботи енергосистеми міста.

З 08:00 до 15:00 години будуть вимикати світла в будинках, що розташовані на вулицях:

Бузкова — № 43, 47, 49, 82, 84, 86, 90, 96, 102, 104, 108, 110, 114, 116

Садівничий кооператив «Тепличний» — № 8

З 08:00 до 16:00 години триватимуть вимкнення в Сумах. Вони охоплять будинки, що знаходяться за адресами:

Андрія Мельника — № 30, 31, 32, 33, 34А, 35, 36, 38

Басівська — № 1–91, 95, 97, 99, 99А, 101, 103, 105 (включно з 16/1, 20/2, 32/2, 32/3, 32А, 32Б, 32В, 32Г, 35/1, 39/1, 40/1, 57А, 59/1, 78А)

Бетховена — № 2–23 (включно з 6А, 15/2, 20А, 22А)

Богуна — № 2, 2/1, 4, 6, 8, 10, 16

Василя Стуса — № 1, 41–79 (включно з 53А, 55А)

Василя Чаговця — № 1–22, 24–26 (включно з 3/5, 26/1)

Водна — № 2, 4, 6–26 (включно з 7/1, 18/1)

Володимирська — № 1, 15–53 (включно з 15А, 16А, 31А, 45/2, 46/1, 53/1)

Пришибський — № 43А, 44

Промислова — № 1, 6, 6А, 8

пров. Прорізний — № 1–15 (включно з 3/1, 5А, 6А, 8/1, 15/2)

Санаторний — № 18, 18А/1, 20

Сергія Табали (Сєвєра) — № 5А–76 (включно з 5Б, 13А, 15А, 19А, 21/1, 30А, 30Б, 39/2, 41/2, 52/1, 52/2, 52А, 52Б, 53/1, 53А, 59/1, 70/1)

Серпнева — № 1/1, 2, 5, 7, 9

пров. Слюсарівський — № 1–6, 9, 9/1, 10, 11, 13

Соломії Крушельницької — № 1–25 (включно з 10/1, 13/1, 13/2, 16/2, 19/2, 23А, 25/1)

Тиха — № 2–11 (включно з 2А, 10/1, 501Z)

Тихоріченська — № 1–58 (включно з 6А, 29/1, 40/1)

пров. Тихоріченський — № 1–18 (включно з 1А, 4А, 12А)

Травнева — № 1–25 (включно з 17А)

Тростянецька — № 1–12 (включно з 2/1, 3А, 3Б, 5А)

Актуальну та детальну інформацію щодо графіків відключень електроенергії жителям Сумах рекомендують перевіряти на офіційному сайті «Сумиобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.

