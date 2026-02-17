У Чернівцях запровадили обмеження руху транспорту на кількох важливих вулицях у зв’язку зі зйомками художнього фільму.

Обмеження руху транспорту в Чернівцях триватимуть у різні дні лютого на окремих ділянках міста через проведення кінозйомок, повідомляє Politeka.

Про зміни в організації дорожнього руху поінформували у Чернівецькій міській раді, зазначивши конкретні адреси та дати, коли водіям варто бути особливо уважними.

Так, на одній з ділянок доріг вже діють обмеження руху транспорту в Чернівцях. З 15 по 18 лютого частково є ускладнення в проїзді на вулиці М. Коцюбинського на відрізку від центрального входу до університету до вулиці Л. Дергача.

21 лютого аналогічні заходи діятимуть на вулиці Коломийській в районі будинку №4-Б. Ще одне часткове перекриття заплановане на 24 лютого на вулиці Івана Богуна в районі будинку №18.

Окрім цього, з 24 по 26 лютого включно на вулиці А. Жуковського, на відрізку від вулиці Івана Богуна до вулиці Б. Хмельницького, передбачено часткове обмеження руху транспорту із забороною паркування.

Також на цій ділянці в окремі періоди діятиме повне перекриття дороги із забороною паркування. Таким чином, водіям у Чернівцях доведеться терпіти тимчасові незручності.

Нагадаємо, що раніше місцеві ЗМІ повідомляли про значні затори, які утворилися вранці 12 лютого. Тоді курсування автівок ускладнилося від центру міста до Прута по вулиці Вокзальній.

На прилеглих вулицях, зокрема Бережанській та Севастопольській, також спостерігалися затори, тоді як у напрямку центру проїзд залишався відносно вільним.

Як з’ясувалося, причиною ускладнень також стали зйомки фільму у закинутому приміщенні колишнього пивзаводу на вулиці Вокзальній.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: яких цін чекати з січня.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: з січня діють нові ціни.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: список вакансій, де готові платити від 17 тисяч.