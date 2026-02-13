В Полтавской области перечислили социальные выплаты, и доплаты для пенсионеров растут из-за изменения минимальной пенсии.

Доплаты для пенсионеров в Полтавской области автоматически перечисляются за сверхурочный страховой стаж, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте ПФУ, с 1 января 2026 года минимальная пенсия в Украине была повышена, что стало основанием для корректировки доплат для пенсионеров в Полтавской области.

Это касается тех, кто имеет страховой стаж сверх установленной законом нормы. Женщины со стажем более 30 лет и мужчины старше 35 лет страхового стажа получают большие надбавки, в том числе и лица со льготным стажем по Списку №1.

За каждый год работы сверх норматива человеку начисляется 1% от минимальной пенсии, что в 2026 году составляет 25,95 гривны.

Это означает, что женщина со страховым стажем 40 лет получает 259,50 грн вместо 236,10 грн в 2025 году, а мужчина с таким же стажем – 128,75 грн вместо 118,05 грн.

Таким образом, ежемесячная надбавка выросла на 23,40 грн для женщин и на 10,70 грн для мужчин. Важно понимать, что доплаты пенсионерам в Полтавской области начисляются автоматически без необходимости подачи заявления.

Пенсионный фонд Украины производит перерасчет самостоятельно, учитывая актуальный страховой стаж и минимальную пенсию.

После прекращения трудовой деятельности новый размер выплат применяется уже с наступающего месяца после увольнения, что позволяет избежать лишней бюрократии и обеспечивает своевременное начисление социальной поддержки.

Кроме того, в 2026 г. состоялось обновление базовых социальных стандартов и запланирована ежегодная индексация пенсий, что частично компенсирует влияние инфляции и роста потребительских цен.

