Подорожчання проїзду у Вінницькій області відбулося на одному з важливих для місцевих жителів маршруті, тому розповідаємо про це більше.

Подорожчання проїзду у Вінницькій області вже набуло чинності на маршруті з Вінниці до Козятина, повідомляє Politeka.

Про подорожчання проїзду у Вінницькій області стало відомо з розмови журналістів з представником асоціації перевізників Вячеславом Дарморосом.

За його словами, квиток на автобусний маршрут Вінниця-Козятин давно не переглядали, і нинішня зміна тарифу стала необхідною. З нового року, а саме з 15 січня, вартість квитка підвищили до 120 гривень.

Ціна за кілометр на цьому маршруті залишалася нижчою порівняно з іншими напрямками регіону, адже відстань між Вінницею та Козятином становить 85 кілометрів.

Дарморос зазначив, що підняття тарифу відбувається поступово і з урахуванням лояльності до пасажирів, аби не створювати значного навантаження на мешканців.

Також експерт додав, що на інших маршрутах у нашому регіоні тарифна політика відрізняється. Наприклад, рейс з Вінниці до Хмільника має протяжність 63 кілометри, а вартість квитка там сягає 161 гривні.

Це значно вище за вартість поїздки до Козятина. Подорожчання проїзду у Вінницькій області вважають вимушеним кроком для приведення вартості квитків у відповідність із економічними реаліями та витратами перевізників.

Представник асоціації підкреслив, що пасажири повинні враховувати, що новий тариф вже діє з 15 січня 2026 року, і це змінило суму, яку доведеться сплачувати за квиток.

Він наголосив, що такі кроки дозволяють підтримувати стабільність перевезень та забезпечити належний рівень обслуговування на маршрутах області.

