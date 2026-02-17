Новая система оплаты за проезд в Запорожье получит еще одно удобное обновление, которое должно сделать пользование более удобным транспортом.

Новая система оплаты за проезд в Запорожье предполагает использование электронного учащегося билета для подтверждения льготы в транспорте, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте городского совета, новая система оплаты за проезд в Запорожье предусматривает введение цифрового ученического билета в приложении «Мрия».

Это позволит школьникам подтверждать право на 50% скидки в муниципальном транспорте с помощью смартфона.

В городском совете объяснили, что такой формат должен сделать пользование льготой более удобным для учащихся и их родителей. Речь идет о возможности использования электронного документа наравне с бумажным ученическим билетом.

Координатор государственного образовательного проекта «Мрия» в Запорожской области Ирина Максимова отметила, что цифровой вариант уменьшает риск потери документа и позволяет быстро подтвердить статус школьника во время поездок.

В то же время, в городе отмечают, что бумажные ученические билеты останутся действительны в случаях, когда отсутствует доступ к интернету или возникают другие технические трудности.

Представители городских властей сообщили, что ожидают официального обращения от координаторки проекта, после чего планируют подготовить соответствующий проект решения для рассмотрения.

Таким образом новая система оплаты за проезд в Запорожье станет еще одним этапом цифровизации городских сервисов и развития бесконтактных технологий в общественном транспорте.

Применение «Мрія» является государственной цифровой образовательной экосистемой, координируемой Министерством образования и науки Украины и Министерством цифровой трансформации Украины.

