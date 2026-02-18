Жителям советуют заранее ознакомиться с графиками отключения света в Кировоградской области на 19 февраля.

В Кировоградской области 19 февраля будут действовать плановые графики отключения электроэнергии в связи с проведением профилактических работ, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».

Планируемые мероприятия будут носить масштабный характер. Поэтому в отдельных районах возможны временные перерывы в электроснабжении. Жителям области советуют заранее ознакомиться с графиками отключений света в Кировоградской области на 19 февраля и учесть их при планировании повседневных дел.

В частности, 19 февраля 2026 с 09:00 до 17:00 дополнительные отключения введут в населенном пункте Алексеевка по следующим адресам:

Живописная - № 1-7, 7А, 8-10, 12-15, 15А, 16, 16А, 17, 17А, 18-19, 19А, 20-23, 23А, 24, 24А, 26-29, 39-34 40-41, 41А, 42, 42А, 43, 46, 46А, 48-52, 53А, 54А, 55-56, 56А, 57-58, 60, 62-63, 65-68, 68А, 67, 96 77-78, 78А, 79, 81, 81А, 82-86, 88, 159, 170;

Хлеборобов - № 1, 1А, 3-4, 4, 6, 6А, 9, 9А, 11, 15-16, 18, 18-19, 19А, 20, 22-29, 32-38, 40, 40А, 41А, 42 52А, 53-54, 57А, 60Б, 62-64, 66, 69-78, 80-82, 82А, 83, 85, 85А, 87-88, 88А, 90-93, 93А, 94-96, 9 101А, 102-103, 104А, 105, 106А, 108, 110, 112, 112А, 113, 115, 119, 121, 125-126, 128-129, 133;

Садовая - № 1-8, 8А, 10;

Садовый пер. - № 11.

В селе Живописное с 09:00 до 17:00 временные обесточивания коснутся отдельных улиц:

Живописная - № 4А, 5, 7, 8А, 9, 16, 18-19, 20А, 22, 27;

Хлеборобов - № 1, 1А, 3-4, 9, 13-14, 17, 84.

Также в селе Черняховка с 09:00 до 17:00 электроснабжение будет приостановлено по указанным адресам:

Берегово - № 2, 2А, 2К, 3, 4А, 4Н, 5А, 5Б, 5В, 7А, 8А, 8Г, 9А, 10А, 11А, 13А, 22А, 25А, 26А, 28А;

Деснянский пер. - № 7А;

Деснянский пер. - № 7А; Насосная - № 12;

Сугоклеевская - № 1-2, 15, 17, 17А, 28, 59;

Кленова — № 132, 164.

С 9 до 16 часов в населенном пункте Красная Каменка временные обесточивания коснутся отдельных улиц:

Защитников Украины пер., 1, 3, 5, 7

Защитников Украины, 109, 111, 113-123, 125, 129, 131, 132А, 133, 135, 137

Калиновая, 4, 13, 17

Молодежная, 1-3, 5-7, 9-22, 24

Актуальный график отключений электроэнергии можно найти на официальном сайте «Кіровоградобленерго». Жителей призывают заранее подготовиться к возможным временным перебоям с электроснабжением.

