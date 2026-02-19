Для получения субсидии для пенсионеров в Кировоградской области необходимо обратиться в ПФУ, однако, это не все нюансы получения, о которых стоит знать украинцам, пишет Politeka.net.

Детали раскрыли в ПФУ.

Как сообщают в Пенсионном фонде, для жителей домохозяйств без централизованного предусмотрена жилищная субсидия на приобретение твердого, жидкого горючего и сжиженного газа. Получить льготу на приобретение дров могут как украинцы, так и иностранцы, а также легально проживающие в Украине люди без гражданства.

При этом государство уделяет особое внимание уязвимым категориям населения. Субсидию на дрова назначают:

  • одиноким пенсионерам;
  • людям с инвалидностью;
  • многодетным семьям;
  • одиноким родителям;
  • внутренне перемещенным лицам (ВПЛ);
  • приемным семьям и детским домам семейного типа;
  • семьям с детьми с инвалидностью.

Субсидия для приобретения дров назначается с учетом совокупного дохода семьи за предыдущий календарный год, а размер выплат определяется индивидуально для каждого домохозяйства. Средства на дрова предоставляются по двум условиям:

  • отсутствие централизованного отопления;
  • невозможность обогрева жилья газом или электроэнергией.

выплаты, субсидия, почта

Чтобы получить субсидию для пенсионеров в Кировоградской области, необходимо обратиться в Пенсионный фонд одним из доступных способов:

  • лично через сервисный центр ПФУ;
  • через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);
  • онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ;
  • онлайн через портал «Действие».

Для оформления необходимо предоставить следующие документы:

  • заявление;
  • декларацию о доходах;
  • договор аренды жилья (при наличии);
  • копию договора о реструктуризации задолженности за коммунальные услуги (если есть).

Важно: Пенсионный фонд только начисляет средства на приобретение дров, в то время как их фактическая поставка в натуральном виде осуществляют областные администрации.

