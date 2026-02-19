Для получения субсидии для пенсионеров в Кировоградской области необходимо обратиться в ПФУ, однако, это не все нюансы получения, о которых стоит знать украинцам, пишет Politeka.net.
Детали раскрыли в ПФУ.
Как сообщают в Пенсионном фонде, для жителей домохозяйств без централизованного предусмотрена жилищная субсидия на приобретение твердого, жидкого горючего и сжиженного газа. Получить льготу на приобретение дров могут как украинцы, так и иностранцы, а также легально проживающие в Украине люди без гражданства.
При этом государство уделяет особое внимание уязвимым категориям населения. Субсидию на дрова назначают:
- одиноким пенсионерам;
- людям с инвалидностью;
- многодетным семьям;
- одиноким родителям;
- внутренне перемещенным лицам (ВПЛ);
- приемным семьям и детским домам семейного типа;
- семьям с детьми с инвалидностью.
Субсидия для приобретения дров назначается с учетом совокупного дохода семьи за предыдущий календарный год, а размер выплат определяется индивидуально для каждого домохозяйства. Средства на дрова предоставляются по двум условиям:
- отсутствие централизованного отопления;
- невозможность обогрева жилья газом или электроэнергией.
Чтобы получить субсидию для пенсионеров в Кировоградской области, необходимо обратиться в Пенсионный фонд одним из доступных способов:
- лично через сервисный центр ПФУ;
- через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);
- онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ;
- онлайн через портал «Действие».
Для оформления необходимо предоставить следующие документы:
- заявление;
- декларацию о доходах;
- договор аренды жилья (при наличии);
- копию договора о реструктуризации задолженности за коммунальные услуги (если есть).
Важно: Пенсионный фонд только начисляет средства на приобретение дров, в то время как их фактическая поставка в натуральном виде осуществляют областные администрации.
