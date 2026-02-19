Получить субсидии для пенсионеров в Кировоградской области для приобретения дров могут как украинцы, так и иностранцы, а также люди без гражданства.

Для получения субсидии для пенсионеров в Кировоградской области необходимо обратиться в ПФУ, однако, это не все нюансы получения, о которых стоит знать украинцам, пишет Politeka.net.

Детали раскрыли в ПФУ.

Как сообщают в Пенсионном фонде, для жителей домохозяйств без централизованного предусмотрена жилищная субсидия на приобретение твердого, жидкого горючего и сжиженного газа. Получить льготу на приобретение дров могут как украинцы, так и иностранцы, а также легально проживающие в Украине люди без гражданства.

При этом государство уделяет особое внимание уязвимым категориям населения. Субсидию на дрова назначают:

одиноким пенсионерам;

людям с инвалидностью;

многодетным семьям;

одиноким родителям;

внутренне перемещенным лицам (ВПЛ);

приемным семьям и детским домам семейного типа;

семьям с детьми с инвалидностью.

Субсидия для приобретения дров назначается с учетом совокупного дохода семьи за предыдущий календарный год, а размер выплат определяется индивидуально для каждого домохозяйства. Средства на дрова предоставляются по двум условиям:

отсутствие централизованного отопления;

невозможность обогрева жилья газом или электроэнергией.

Чтобы получить субсидию для пенсионеров в Кировоградской области, необходимо обратиться в Пенсионный фонд одним из доступных способов:

лично через сервисный центр ПФУ;

через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ;

онлайн через портал «Действие».

Для оформления необходимо предоставить следующие документы:

заявление;

декларацию о доходах;

договор аренды жилья (при наличии);

копию договора о реструктуризации задолженности за коммунальные услуги (если есть).

Важно: Пенсионный фонд только начисляет средства на приобретение дров, в то время как их фактическая поставка в натуральном виде осуществляют областные администрации.

