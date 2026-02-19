Новый график движения поездов в Харькове предусматривает изменение времени отправления и прибытия популярного пассажирского состава.

Новый график движения поездов предусматривает, что №21/22 теперь отправляется из Харькова в 19:26 вместо 14:27, сообщает Politeka.

Как проинформировали в официальном Телеграмм-канале "Укрзализныци", новый график движения поездов в Харькове начал действовать с 17 февраля и предусматривает изменения времени отправления и прибытия популярного №21/22, следующего во Львов.

Такие изменения влияют на время прибытия в Винницу, Хмельницкий и Тернополь, куда пассажирский состав прибывает в 05:40, 07:32 и 09:14 соответственно.

Новый график движения поездов в Харькове создает возможности для удобных пересадок на пригородные маршруты.

Пассажиры, направляющиеся в наш облцентр из Изюма или Слатино, могут пользоваться №6430 Изюм-Харьков с прибытием в 17:21 и №6023 прибывающего в 18:12 Слатино-Харьков.

Это позволяет без спешки продолжить путешествие на запад страны. Кроме того, появилась возможность путешествовать в Каменец-Подольский с пересадкой в ​​Хмельницком на пригородный №6383/6384 Хмельницкий-Ларга.

Он отправляется в 08:05 и прибывает в 11:40. Для пассажиров важно, что адаптированное расписание позволяет совмещать межрегиональные и местные маршруты, не тратя время на длительные ожидания.

Благодаря нововведениям повышается точность прибытия и отправки №21/22, что положительно влияет на планирование поездок в Винницу, Хмельницкий и Тернополь.

Также удобное время отправления из нашего облцентра позволяет пассажирам воспользоваться современными вагонами состава вместо перегруженных маршрутов в час-пик.

Это делает путешествие более комфортным и безопасным. Билеты уже доступны в приложении, на сайте и в кассах вокзалов.

