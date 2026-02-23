Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области можно найти через платформу "Допомагай", где обнародовали актуальные варианты жилищ.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предлагают в Киеве и населенных пунктах региона через платформу "Допомагай", сообщает Politeka.

Среди доступных вариантов на платформе есть отдельная комната в теплом частном доме с печным отоплением в Киеве на улице Головатого.

Данное бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области рассчитано на два человека и предоставляется на период войны для женщины или женщины с ребенком от 3 лет.

В доме есть вода, ванная, отдельный туалет и кухня с возможностью готовить еду. Проживание предполагает отсутствие денежной оплаты, а владельцы просят об умеренном бытовом участии в жизни дома.

Еще один вариант есть в селе Романков Обуховского района по улице Лесная. Здесь предоставляют полностью обустроенный 3 комнатный дом для супругов из двух человек.

В доме есть кухня, санузел, ванная комната, автономное отопление, электричество, вода, газ, канализация и интернет. Дом расположен в лесном массиве в 18 км от Киева, Обуховское направление.

Условием проживания является уход за усадьбой и хозяйственные работы, среди которых стрижка газонов, уборка листьев и дорожек, чистка снега, контроль за работой котлов и генератора, а также мелкий ремонт при необходимости.

Также бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области доступно для мужчины в Киеве на любой срок. Предлагается одно место с возможностью проживания и занятости.

По словам автора объявления, можно находиться дома при отсутствии резерва, работать или брать подработки по выполнению домашних мужских работ. Также есть возможность работать погрузчиком с ежедневным расчетом.

