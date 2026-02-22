Дефіцит продуктів у Львівській області може посилитися через зупинку виробництва на олійнопресовому заводі “Еллада”, що працює на Київщині, передає Politeka.

Підприємство призупинило процес через нестачу електроенергії та нерентабельність роботи на дизельних генераторах.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на коментар власника Віталія Аверкіна для Latifundist.com. За його словами, для повноцінного циклу необхідно близько 800 кВт навантаження щогодини. Генератор потужністю 1 МВт у такому режимі споживає 200–210 літрів дизпалива, а під час морозів до мінус 20°C — 220–225 літрів.

Літр зимового дизелю коштує 57–58 гривень. Дешевші варіанти по 54–55 гривень витримують лише до мінус 10°C. Частина установок не має системи підігріву, тому пальне густіє. У результаті собівартість електроенергії сягає приблизно 16 гривень за кВт·год.

Компанія має укладені експортні контракти, однак виконання зобов’язань ускладнене через перебої з живленням. Для адміністративних потреб використовується окремий генератор на 40 кВт, що забезпечує роботу офісу, але не виробничих ліній.

Керівництво розглядає альтернативи. Серед варіантів — газова когенерація та використання лушпиння соняшнику як палива для автономних станцій. Вартість котельні стартує від 2,5 мільйона доларів за 1 МВт, когенераційної установки — близько 1,2 мільйона євро. Водночас собівартість у такому випадку становитиме 6–8 гривень за кВт·год, проте реалізація потребує складних погоджень.

Наразі тривають консультації з постачальниками обладнання та розрахунок обсягу інвестицій. Експерти зазначають, що дефіцит продуктів у Львівській області може поглибитися, якщо енергетична ситуація впливатиме на переробні підприємства й надалі.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Львові: з популярними товарами виникли проблеми, що відбувається.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Львові: що відбувається з популярними товарами.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів у Івано-Франківській області: частина експресів не курсуватиме, "Укрзалізниця" видала деталі.