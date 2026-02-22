Прогноз погоди на тиждень 23 лютого по 1 березня у Харкові допоможе місцевим мешканцям підготуватися до природних примх.

Прогноз погоди на тиждень 23 лютого по 1 березня у Харкові показує, що більшість днів буде похмурими, а опади очікуються лише у окремі дні, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди на тиждень 23 лютого по 1 березня у Харкові надали на сайті sinoptik.ua.

23 лютого розпочнеться з похмурим ранком і температурою близько -8° вночі та до 0° вдень, при цьому без опадів. Атмосферний тиск коливатиметься від 752 до 748 мм рт. ст.

24 лютого очікується рідкісне сонце та поява дрібного снігу вранці, який вдень посилиться, а ближче до вечора - буде змішаний з дрібним дощем. Температура протягом дня коливатиметься від -1° до +1°.

25 лютого знову буде хмарно, протягом дня опадів не передбачається, а температура вдень підніметься до +2°, відчуватиметься як -1°. Вітер невеликий – близько 2,4 м/с.

У наступні дні синоптики прогнозують переважно похмуре небо без істотних опадів. 26 лютого небо буде повністю вкритим хмарами, температура вдень близько +1°, вітер 2,7 м/с.

27 лютого продовжиться похмура атмосфера на вулиці, температура вдень підніметься до +2°, вітер сягатиме 3,4 м/с, а ймовірність опадів залишиться мінімальною.

28 лютого небо також буде затягнуте хмарами, температура вдень до +3°, вітер до 3,8 м/с, а вологість знизиться до 70%.

1 березня синоптики прогнозують сонце, що рідко з’являтиметься з-за хмар, температура вдень підніметься до +5°, вітер 4 м/с, опадів не очікується.

Таким чином, прогноз погоди на тиждень 23 лютого по 1 березня у Харкові обіцяє холодні ранки та помірні денні температури, переважно хмарне небо та мінімум опадів.

