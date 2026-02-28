Деталі перерахунку і розмір підвищення можна дізнатися у Пенсійному фонді, скориставшись індексацією пенсій з 1 березня у Кіровоградській області.

З 1 березня 2026 року в Україні запланована індексація пенсій з 1 березня у Кіровоградській області на 12,1%, повідомляє Politeka.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін під час Години запитань до Уряду у Верховній Раді наголосив, що підвищення стосується всіх пенсіонерів, які отримують виплати через Пенсійний фонд.

«Ця індексація на 12,1% перевищує минулорічну інфляцію на 4% і охоплює абсолютно всіх одержувачів пенсій», — підкреслив міністр.

Він додав, що підставою для підвищення стала стабільність фінансів Пенсійного фонду. Вперше за багато років його бюджет на рік затверджений збалансованим, що гарантує передбачуваність виплат мільйонам українців.

«Бюджет Пенсійного фонду на 2026 рік бездефіцитний і перевищує 1,2 трильйона гривень. Це забезпечує стабільність для понад 10 мільйонів пенсіонерів», — зазначив Улютін.

Середній розмір пенсії у 2026 році складає близько 6 500 гривень, проте значна частина одержувачів має менші виплати. Саме тому індексація є лише частиною комплексної реформи системи.

«Понад 4,3 мільйона українців отримують пенсію нижче 6 тисяч гривень», — додав міністр.

Міністерство вже підготувало нову модель пенсійної системи та фіналізує законопроект, що забезпечить довгострокову стабільність і справедливість виплат.

Аналітики зазначають, що індексація пенсій з 1 березня у Кіровоградській області дозволить підтримати купівельну спроможність пенсіонерів та зменшити соціальну нерівність у регіоні.

Деталі перерахунку і розмір підвищення можна дізнатися у Пенсійному фонді, скориставшись індексацією пенсій з 1 березня у Кіровоградській області.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів в Кіровоградській області: чого очікувати від ситуації найближчим часом.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області: куди варто звернутися для отримання.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області: стало відомо про умови отримання.