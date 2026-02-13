Графики отключений света в Харьковской области на 14 февраля были сформированы заранее.

Украинцам обнародовали дополнительные графики отключения света в Харьковской области, которые будут действовать 14 февраля в субботу, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении «Харківобленерго», которое опубликовала пресс-служба Зачепиловской общины.

Графики отключений света в Харьковской области на 14 февраля были сформированы заранее и связаны с выполнением плановых ремонтных и технических мер, направленных на поддержание стабильной работы энергосистемы региона.

С 08:00 до 17:00 будут продолжаться отключения в населенном пункте Нагирне. Однако предупреждают, что обесточивание затронут только отдельные дома, находящиеся на улицах:

Вокзальна — № 61, 65, 67, 69, 71, 77, 79, 81, 81А, 83, 85, 89, 95, 95А, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 115, 117, 119, 121, 123, 129, 131, 133;

Мыру — № 32;

пров. Луговый — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13

С 8 до 17 часов будут обесточены в селе Кочетивка. Они будут продолжаться в домах, расположенных по адресам:

Вышнева — № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 62Д, 63, 65, 67, 69, 71;

Харкивська — № 56А

14.02.2026 будут продолжаться ограничения с 9 до 16 часов состоятся дополнительные обесточивания в селе Гурыне. Ограничения охватят дома по адресам:

Лисна — № 1, 2, 3, 4, 5, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;

Лугова — № 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16;

Нызова — № 1, 3, 3А, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 23

С 9 до 16 часов будут продолжаться ограничения электричества в селе Манченкы. Света не будет в домах, находящихся на улицах:

пров. Нызовый — № 1, 2;

Руслана Шымона — № 1, 1А, 1Б, 1В, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 44;

Садова — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22А, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36;

Шевченка — № 1, 2, 3А, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25;

пров. Садовый — № 2

Жителей просят заранее подготовиться к графику отключения света в Харьковской области на 14 февраля, учесть это при планировании ежедневных дел и пользоваться электроприборами с осторожностью.

