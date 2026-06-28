Вступило в силу подорожание проезда в Днепропетровской области на междугородных маршрутах, сообщает Politeka.

Новые тарифы относятся к популярным рейсам между Каменским и Днепром и уже обнародованы перевозчиками.

На маршруте на автостанцию ​​«Новый центр», обслуживаемый компанией «Автолуч», билет вырос с 60 до 80 гривен. В предприятии объясняют повышением увеличения расходов на горючее, ремонтные работы, техническое обслуживание автобусов и нехваткой водителей.

Ранее изменения затронули рейс №100, соединяющий железнодорожный вокзал Каменского с центральным автовокзалом Днепра. Новый тариф составляет 70 гривен за поездку.

Таким образом, подорожание проезда в Днепропетровской области задело сразу несколько популярных сообщений. В компаниях отмечают, что корректировка необходима для поддержания регулярности рейсов и надлежащего технического состояния транспорта.

Обновленное расписание предусматривает ежедневные отправления из Каменского в будни в 06:00, 06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00 и 16:00. В выходные рейсы совершаются в 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 14:00 и 16:00.

Из Днепра от АС «Новый центр» автобусы отправляются в рабочие дни в 08:00, 09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00. В выходные предусмотрены рейсы в 09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00.

Жителям советуют учитывать новые тарифы при планировании поездок и заранее уточнять часы отправления. Перевозчики отмечают, что дальнейшие изменения зависят от экономической ситуации и уровня расходов по обслуживанию автопарка.

Подорожание проезда в Днепропетровской области - обеспечить бесперебойную работу маршрутов и сохранение комфорта пассажиров.

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