Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области подразумевает разный размер ежемесячной оплаты в зависимости от типа жилья.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области коснулось Жмеринского общества, где после решения исполнительного комитета начали действовать новые расценки на вывоз бытовых отходов , сообщает Politeka.net.

Об изменениях сообщили в городской территориальной общине и. Обновленную стоимость утвердили после анализа финансовых показателей предприятия «БРАВИС», обеспечивающего сбор и транспортировку мусора.

В городском совете объяснили, что предварительные расценки уже не покрывали фактические расходы. На себестоимость повлияли подорожание горючего на 38,2%, увеличение земельного налога на 17,7%, повышение арендной платы за государственные участки на 21,5% и рост стоимости аренды специализированной техники на 50%.

Также в расчетах учли экологический налог, увеличение минимальной заработной платы и обновленный график вывоза бытовых отходов, который требует дополнительных производственных ресурсов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области подразумевает разный размер ежемесячной оплаты в зависимости от типа жилья. Для жителей частного сектора она составит 56,94 гривны с одного человека, а для жителей многоквартирных домов – 55,82 гривны.

В обществе подчеркивают, что корректировка необходима для бесперебойной работы предприятия, своевременного вывоза отходов и поддержания надлежащего качества обслуживания. В случае дальнейшего роста расходов вопросы могут быть повторно вынесены на рассмотрение.

Местные власти рекомендуют учесть обновленные суммы при планировании семейных расходов и своевременно оплачивать счета во избежание накопления задолженности.

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